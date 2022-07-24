На війні проти Росії загинули ще двоє громадян США - Держдеп

У Держдепі підтвердили загибель ще двох американців на Cході України.

Двоє громадян США нещодавно загинули на Донбасі в Україні, воюючи проти Росії.

Інформацію підтвердив Державний департамент, пише CNN.

Рречник Держдепартаменту не надав жодних подробиць про осіб або обставини їхньої смерті, але сказав, що вони "підтримують зв’язок із родинами та надають всю можливу консульську допомогу".

"З поваги до сімей у цей важкий час нам більше нічого додати", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про стан Олександра Друке та Енді Х'юїна, двох американців, захоплених російськими військами під час бойових дій в Україні, прессекретар сказав, що вони "були в контакті з українською та російською владою щодо громадян США, які могли бути захоплені російськими силами, воюючи в Україні".

"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій, як із військовополоненими", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом іноземцям, які воювали на боці України.

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