Українські спецпризначенці ударним дроном знищили 15 загарбників і танк

Російські загарбники скаржаться, що їх українські захисники атакують дронами.

Завдяки влучному попаданню знищено 15 окупантів та їхній танк.

Про це повідомляє СБУ.

Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.

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Окупант, який став свідком події, телефоном розповів своїй матері деталі останніх хвилин життя росіян. Розмову перехопила Служба безпеки України.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів окупант.

Нагадаємо, Жданов оцінив, чи можуть ЗСУ увійти до Криму після деокупації Херсона.

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