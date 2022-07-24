Сьогодні Україну накриють грозові дощі: де зіпсується погода

На заході, півночі, частково в центрі та у південних областях пройдуть дощі з грозами. Подекуди опади будуть супроводжуватися шквальним вітром та градом.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с. У Києві також очікується гроза.

"Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися якомога далі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки", - йдеться у повідомленні КМДА.

Температура повітря у регіонах складатиме:

у північних областях вночі +14 +18, вдень +25 +30

на заході вночі +16 +20 градусів, а вдень +27 +31

у східних областях вночі +14 +17, вдень +25 +28 градусів

на півдні країни вночі +16 +18 градусів, а вдень +30 +33

у центральних областях вночі +13 +17, вдень +28 +30 градусів

Якою буде погода в Україні

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