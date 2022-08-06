Астрологічний прогноз на 6 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: величезний приплив енергії необхідно спрямувати в мирне русло – виключно на добрі вчинки. Будь-яка розпочата цього дня справа приречена на успіх, тож не варто зволікати – потрібно якнайшвидше ставати до роботи. Можна планувати ремонт і будівництво, відкриття свого бізнесу.

День символ: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: жовтий, лимонний, золотий.

Щасливе каміння дня: сардонікс, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: кістки груднини, ліктьові суглоби.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко – цьому сприяє енергія, яка наповнює організм. Біль у в грудях та підребер'ї може вказувати на серцево-судинні захворювання і невралгії.

Сни дня: сни нинішньої ночі, незалежно від сюжету, несуть у собі позитивну енергетику, яка після пробудження дарує людині радість життя й оптимізм.

Афоризм дня: "Люди часто забувають, що сила прихована у них самих" (Маріо П'юзо).

Геометрична фігура дня: плавні переходи.

Ангел-охоронець дня: Масабель – допомагає вийти з будь-яких, навіть найзаплутаніших, життєвих ситуацій.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати замовляння, які залучають успіх у бізнесі.

Табу дня: категорично не рекомендується вирушати в подорожі.

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