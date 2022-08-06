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Астрологический прогноз на 6 августа

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Астрологический прогноз на 6 августа

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: огромный прилив энергии необходимо направить в мирное русло – исключительно на добрые поступки. Любое начатое в этот день дело обречено на успех, поэтому не стоит медлить – нужно приступать к работе как можно быстрее. Можно планировать ремонт и строительство, открытие своего бизнеса. 

Символ дня: фонтан. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотой. 

Счастливые камни дня: сардоникс, оливин, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: кости грудины, локтевые суставы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро – этому способствует наполняющая организм энергия. Боли в груди и подреберье могу свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях и невралгии. 

Сны дня: сны нынешней ночи, независимо от сюжета, несут в себе позитивную энергетику, которая после пробуждения дарит человеку радость жизни и оптимизм. 

Афоризм дня: "Люди часто забывают, что сила скрыта в них самих" (Марио Пьюзо). 

Геометрическая фигура дня: плавные переходы. 

Ангел-хранитель дня: Масабэль – помогает выйти из любых, даже самых запутанных, жизненных ситуаций. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе. 

Табу дня: категорически не рекомендуется отправляться в путешествия. 

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