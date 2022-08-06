Астрологический прогноз на 6 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: огромный прилив энергии необходимо направить в мирное русло – исключительно на добрые поступки. Любое начатое в этот день дело обречено на успех, поэтому не стоит медлить – нужно приступать к работе как можно быстрее. Можно планировать ремонт и строительство, открытие своего бизнеса.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, золотой.

Счастливые камни дня: сардоникс, оливин, хризолит.

За какую часть тела отвечает: кости грудины, локтевые суставы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро – этому способствует наполняющая организм энергия. Боли в груди и подреберье могу свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях и невралгии.

Сны дня: сны нынешней ночи, независимо от сюжета, несут в себе позитивную энергетику, которая после пробуждения дарит человеку радость жизни и оптимизм.

Афоризм дня: "Люди часто забывают, что сила скрыта в них самих" (Марио Пьюзо).

Геометрическая фигура дня: плавные переходы.

Ангел-хранитель дня: Масабэль – помогает выйти из любых, даже самых запутанных, жизненных ситуаций.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе.

Табу дня: категорически не рекомендуется отправляться в путешествия.

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