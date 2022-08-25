Італієць одночасно заразився мавпячою віспою, ВІЛ та COVID-19

Це перший у світі випадок такого одночасного зараження.

36-річний пацієнт уже лікувався від сифілісу три роки тому і страждає на біполярні розлади.

Про це повідомляє медичний спеціалізований журнал Journal of Infection.

Громадянин Італії повернувся з Іспанії, де перебував п'ять днів. Після повернення додому в італійця різко погіршилося самопочуття: чоловік відчував підвищену втому, піднялася температура до 39°С, боліли горло та голова. За три дні він здав тест на COVID-19, результат виявився позитивним.

Цього ж дня у нього з'явився висип на лівій руці. Виразкові утворення почали швидко поширюватися по всьому тілу, і чоловік звернувся до служби швидкої допомоги лікарні сицилійського міста Катанія, де його перевели до відділення інфекційних захворювань. Проведені аналізи виявили у нього ВІЛ та віспу мавп, хоча на той час симптоми останньої майже зникли.

Чоловік також розповів, що вже лікувався від сифілісу. Італієць також страждає від біполярного розладу та приймає відповідні медикаменти.

Пацієнт двічі вакцинувався COVID-19 препаратом Pfizer, другу дозу він зробив у грудні минулого року. Наразі чоловіка вже виписали з лікарні після лікування від коронавірусу та віспи.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Іспанії 29 липня повідомило про смерть від мавпячої віспи – це перший підтверджений летальний випадок у Європі.

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