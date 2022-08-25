Итальянец одновременно заразился обезьяньей оспой, ВИЧ и COVID-19.

Это первый в мире случай такого одновременного заражения.

36-летний пациент уже лечился от сифилиса три года назад и страдает биполярными расстройствами.

Об этом сообщает медицинский специализированный журнал Journal of Infection.

Гражданин Италии вернулся из Испании, где находился пять дней. После возвращения домой у итальянца резко ухудшилось самочувствие: мужчина испытывал повышенную усталость, поднялась температура до 39 °С, болели горло и голова. Через три дня он сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным.

В этот же день у него появилась сыпь на левой руке. Язвенные образования начали быстро распространяться по всему телу, и мужчина обратился в службу скорой помощи сицилийской больницы города Катания, где его перевели в отделение инфекционных заболеваний. Проведенные анализы выявили у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.

Мужчина также рассказал, что уже лечился от сифилиса. Итальянец также страдает биполярным расстройством и принимает соответствующие медикаменты.

Пациент дважды вакцинировался COVID-19 препаратом Pfizer, вторую дозу он провел в декабре прошлого года. Мужчину уже выписали из больницы после лечения от коронавируса и оспы.

Напомним, министерство здравоохранения Испании 29 июля сообщило о смерти от обезьяньей оспы – это первый подтвержденный летальный случай в Европе.

Обезьяна оспа распространяется: ВОЗ объявила самый высокий уровень опасности

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