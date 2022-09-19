Їй штраф за "фейки про спецоперацію" не випишуть: Фейгін - про протистояння Пугачової та Кремля

Адже Кремль усвідомлює масштаб протистояння з Пугачовою.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін.

"Тобто це не просто те, що можна списати на якісь чудасії чи просто взяти і адміністративний штраф їй виписати. За так звані "фейки за СВО", які роздають ліворуч і праворуч. Ні, з нею так не вийде. Тут все-таки зовсім інше питання, інший стан справ із нею. І тут доведеться якось вирішувати, а просто батогом не пограєшся ти з нею. Пугачова є Пугачова. Влада у Росії будь-яким культурним персонам симпатизує. Вони розуміють, що місце культури для них особливе. Там дозволена форма активності", - пояснив російський опозиціонер.

Фейгін зауважив, що Пугачова протестує не проти Путіна, а проти війни.

"Ось цей бунт пугачівський антивоєнний, він не носить характер "антипутінського", він носить антивоєнний характер. Він є викликом для влади: промовчиш – покажеш свою слабкість. Виявляється, є хтось, хто може в обличчя сказати, що ви вигнанцями нас зробили, хлопчики там наші гинуть, а заради чого. Вона може більше нічого не говорити, але наслідки будуть, оскільки суспільство реагує – її шанувальники, її недоброзичливці. Від її слів якісь значущі речі походять, і це дуже нервує владу", - пояснив опозиціонер.

Нагадаємо, Пугачова вперше публічно підтримала антивоєнну позицію Галкіна і попросилася в "іноагенти".

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