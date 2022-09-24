Критическая анорексия: в патронатной службе "Азова" рассказали о состоянии освобожденных защитников

Есть случаи, когда родственники даже не могут узнать своих родных.

Освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Об этом рассказала глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в комментарии "Украинской правде"

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши парни обессиленные, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", — говорит она.

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По словам Толкачевой, всем сейчас оказывают должную медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Глава патронатной службы "Азова" добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни царапины".

Вскоре часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

Государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.

Глава патронатной службы "Азова" отметила, что парни благодарят ГУР, Генштаб, СБУ, ОП за освобождение.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

В частности, среди освобожденных — командиры-защитники "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Освобождены и защитницы Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая, попавшие в плен, будучи беременными.

Был обнародован список всех 215 освобожденных пленных.

Как рашисты издевались над пленными из "Азовстали"

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