Теперь это делает Чарльз: опубликовали первое фото короля со знаменитым красным чемоданом

Дворец опубликовал первое фото короля Чарльза III с красным чемоданом, в который поступают документы на рассмотрение монарха.

После смерти Елизаветы II ее сын Чарльз автоматически стал королем – он сразу же принялся выполнять свои монаршие обязанности.

На официальной странице королевской семьи в Twitter опубликовали фотографию, авторства Виктории Джонс. На ней Чарльз III запечатлен во время работы в комнате XVIII века в Букингемском дворце.

His Majesty The King's Red Box



Редовый окно состоит из статей из правительства министров в Великобритании и предпринимателей и от репрессий из общественной и социальной. pic.twitter.com/C4JrXHS3uO — The Royal Family (@RoyalFamily) 23 сентября 2022

Он сидит за столом, а возле него на кресле лежит знаменитый красный чемодан с официальными документами от правительственных министров Великобритании и королевств, а также от представителей Содружества и других стран.

Позади короля можно заметить черно-белую фотографию его усопших родителей, королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Супруги подарили ее своему отцу, королю Георгу VI, на Рождество в 1951 году — последний праздничный сезон перед его смертью в феврале 1952 года.

Напомним, в феврале этого года в честь 70-летия правления Елизаветы II опубликовали ее снимок с этим красным чемоданом. Фото было сделано в Сандрингеме.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

"Ее Величество королева Елизавета получала красный чемодан, который был изготовлен во время его коронации в 1952 году, почти каждый день своего правления, в частности в выходные и праздничные дни, но за исключением Рождества", — говорится в сообщении дворца.

Королева Елизавета II в 1972 году / Фото: Getty Images

К слову, на этой неделе король Чарльз отправился в Балморал, где он вместе с женой – королевой-консортом Камиллой – находится в своей шотландской резиденции в Биркхолле. Там Его Величество работает с документами, совершает официальные звонки и планирует первые недели своего правления.

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