Теперь это делает Чарльз: опубликовали первое фото короля со знаменитым красным чемоданом

Дворец опубликовал первое фото короля Чарльза III с красным чемоданом, в который поступают документы на рассмотрение монарха.
После смерти Елизаветы II ее сын Чарльз автоматически стал королем – он сразу же принялся выполнять свои монаршие обязанности.
На официальной странице королевской семьи в Twitter опубликовали фотографию, авторства Виктории Джонс. На ней Чарльз III запечатлен во время работы в комнате XVIII века в Букингемском дворце.
His Majesty The King's Red Box— The Royal Family (@RoyalFamily) 23 сентября 2022
Редовый окно состоит из статей из правительства министров в Великобритании и предпринимателей и от репрессий из общественной и социальной. pic.twitter.com/C4JrXHS3uO
Он сидит за столом, а возле него на кресле лежит знаменитый красный чемодан с официальными документами от правительственных министров Великобритании и королевств, а также от представителей Содружества и других стран.
Позади короля можно заметить черно-белую фотографию его усопших родителей, королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Супруги подарили ее своему отцу, королю Георгу VI, на Рождество в 1951 году — последний праздничный сезон перед его смертью в феврале 1952 года.
Напомним, в феврале этого года в честь 70-летия правления Елизаветы II опубликовали ее снимок с этим красным чемоданом. Фото было сделано в Сандрингеме.
"Ее Величество королева Елизавета получала красный чемодан, который был изготовлен во время его коронации в 1952 году, почти каждый день своего правления, в частности в выходные и праздничные дни, но за исключением Рождества", — говорится в сообщении дворца.
К слову, на этой неделе король Чарльз отправился в Балморал, где он вместе с женой – королевой-консортом Камиллой – находится в своей шотландской резиденции в Биркхолле. Там Его Величество работает с документами, совершает официальные звонки и планирует первые недели своего правления.
Читайте также:
- Берет быка за рога: герцогиня Меган пригласила аудиенцию у короля Чарльза III
- А раньше за это рубили головы: как принц Эндрю пытался помешать Чарльзу стать королем
- Король Чарльз III и его сын принц Уильям больше не смогут вместе летать на самолете
- Коронация Чарльза III: стало известно, какую корону наденет новый король в день церемонии (фото)
- Записка от Чарльза: что король написал в своем последнем послании для матери Елизаветы II