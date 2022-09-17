Окупований Мелітополь покинула половина мешканів - мер

Росіяни залишили тимчасово окупований Мелітополь без газу, а тому опалювальний сезон вчасно не розпочнеться.

Місто, яке опинилося в заруниках російської агресії, покинула половина жителів, які мешкали там до війни. До слова, на початку повномасштабного вторгнення у Мелітополі нараховували близько 150 тис. осіб.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні евакуація продовжується. Точно понад половина мешканців нашого міста покинуло тимчасову окупацію", - сказав він.

За його словами, люди евакуюються не тільки через проблеми з інфрастурктурою. Одна з головних причин - тортури та погрози з боку окупантів.

"Рашисти починають пошуки тих дітей, які навчаються за українськими програмами онлайн в наших українських мелітопольських школах. Також погрожують, що батьків будуть забирати в полон, щоб їхні діти не навчалися за українською програмою", - сказав він.

До слова, Федоров повідомляє про дефіцит ліків у Місті, адже окупанти не пропускають гуманітарну допомогу з боку України, а свої медпрепарати не завозять.

Як повідомлялося, під тимчасов окупованих Мелітополем на світанку 17 вересня горів ще один військовий об'єкт російських окупантів. Ворожа база була розташовувалася у Радивонівському заказнику на півдні області.

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