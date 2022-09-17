Оккупированный Мелитополь покинула половина жителей — мэр

Город, оказавшийся в заложниках российской агрессии, покинула половина обитавших там до войны жителей. К слову, в начале полномасштабного вторжения в Мелитополе насчитывалось около 150 тыс. человек.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня эвакуация продолжается. Точно более половины жителей нашего города покинули временную оккупацию", — сказал он.

По его словам, люди эвакуируются не только из-за проблем с инфрастурктурой. Одна из главных причин – пытки и угрозы со стороны оккупантов.

"Рашисты начинают поиски тех детей, которые учатся по украинским программам онлайн в наших украинских мелитопольских школах. Также угрожают, что родителей будут забирать в плен, чтобы их дети не учились по украинской программе", — сказал он.

К слову, Федоров сообщает о дефиците лекарств в городе, ведь оккупанты не пропускают гуманитарную помощь со стороны Украины, а свои медпрепараты не завозят.

Как сообщалось, во время оккупированных Мелитополем на рассвете 17 сентября горел еще один военный объект российских оккупантов. Вражеская база была расположена в Радивоновскому заказнику на юге области.

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