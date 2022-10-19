Росіяни можуть відкрити другий фронт: Жданов пояснив де

Росія не може прорватися з боку Білорусі, бо отримає відповідь від українських військових безпосередньо на лінії державного кордону.

Російські окупанти можуть відкрити другий фронт на лінії державного кордону України та Білорусі. Проте просуватися вперед армія РФ не зможе.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Лучшее Радио Израиль".

“Росія зараз намагається розпихати першу хвилю мобілізованих по військовим частинам. Але якщо вони зможуть зібрати угруповання, рівень їхньої навчанності буде дуже низьким. В той час як українські військові вже мають практичний досвід. Наразі “мобіки” несуть втрати до 50% в першому ж бойовому зіткненні”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, назвавши його "символом дезінформації".

Читайте також: