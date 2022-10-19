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Россияне могут открыть второй фронт: Жданов объяснил где

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Россияне могут открыть второй фронт: Жданов объяснил где

Фото: Associated Press

Россия не может прорваться со стороны Беларуси, потому что получит ответ от украинских военных непосредственно на линии государственной границы.

Российские оккупанты могут открыть второй фронт на линии государственной границы Украины и Беларуси. Однако продвигаться вперед армия РФ не сможет.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Лучшее Радио Израиль".

“Россия сейчас пытается распихивать первую волну мобилизованных по военным частям. Но если они смогут собрать группировки, уровень их обучения будет очень низким. В то время как украинские военные уже имеют практический опыт. Пока "мобики" несут потери до 50% в первом же боевом столкновении”, — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора, назвав его "символом дезинформации".

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