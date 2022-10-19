Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве снова слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Дата публикации
Просмотры
2990
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве снова слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Фото из соцсетей

Взрывы в столице и области периодически раздаются уже несколько часов.

В Киеве дальше слышны взрывы, начавшиеся днем 19 октября. Вероятно, работает украинская ПВО.

О новых взрывах ТСН.ua сообщили местные жители и пишут паблики.

Отбоя воздушной тревоги ни в Киеве, ни в области не было. В некоторых районах столицы сообщают о перебоях с электричеством.

Отметим, что час назад городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о сбитии над столицей нескольких вражеских ракет. Он призвал оставаться в укрытиях до момента отмены тревоги.

Что известно о взрывах в Киеве 19 октября

19 октября около 13:30 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время нее в Киевской области сработала ПВО и сообщалось о сбитии нескольких российских ракет.

Через час стало известно о ряде новых взрывов, которые были слышны в Киеве и области. В Сеть выкладывали кадры работы ПВО и, вероятно, сбития вражеских ракет.

По состоянию на 15:00 в центральных регионах Украины ПВО сбила 12 вражеских воздушных целей – 4 ракеты и 8 беспилотников.

Читайте также:

Житомир после обстрелов. Включение городского головы Сергея Сухомлина

Житомир после обстрелов. Включение городского головы Сергея Сухомлина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2990
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация