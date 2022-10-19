В Киеве снова слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Взрывы в столице и области периодически раздаются уже несколько часов.

В Киеве дальше слышны взрывы, начавшиеся днем 19 октября. Вероятно, работает украинская ПВО.

О новых взрывах ТСН.ua сообщили местные жители и пишут паблики.

Отбоя воздушной тревоги ни в Киеве, ни в области не было. В некоторых районах столицы сообщают о перебоях с электричеством.

Отметим, что час назад городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о сбитии над столицей нескольких вражеских ракет. Он призвал оставаться в укрытиях до момента отмены тревоги.

Что известно о взрывах в Киеве 19 октября

19 октября около 13:30 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время нее в Киевской области сработала ПВО и сообщалось о сбитии нескольких российских ракет.

Через час стало известно о ряде новых взрывов, которые были слышны в Киеве и области. В Сеть выкладывали кадры работы ПВО и, вероятно, сбития вражеских ракет.

По состоянию на 15:00 в центральных регионах Украины ПВО сбила 12 вражеских воздушных целей – 4 ракеты и 8 беспилотников.

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