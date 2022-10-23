На Донеччині під час розмінування загинув рятувальник – ОВА

Чоловік загинув під час розмінування Святогірська.

У неділю зранку, 23 жовтня, під час розмінування Святогірська на Донеччині загинув рятувальник.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами Кириленка, здетонував боєприпас, тип якого ще не встановлений.

У Донецькій області в рамках стабілізаційних заходів триває робота з обстеження та розмінування деокупованих територій.

"Окупанти залишили по собі безліч небезпечних "сюрпризів", які можуть не лише нашкодити здоров'ю, а й забрати життя – передусім, мирних людей. Звертаюся до тамтешніх жителів, а також усіх, хто проживає у прифронтовій зоні: будьте максимально уважними і обережними. Не підіймайте з землі незнайомих предметів - про такі знахідки одразу повідомляйте правоохоронців та рятувальників", - наголосив Кириленко.

Мінна небезпека на деокупованих територіях

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