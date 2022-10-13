На Харківщині 4 чоловіків підірвалися на мінах: двоє з них загинули

В області залишається дуже високою мінна небезпека.
На Харківщині підірвалися четверо чоловіків на мінах. Двоє з них загинули.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Усі нещасні випадки сталися в Ізюмському районі області.
"Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки.
"Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування", - наголосив очільник Харківщини.
Нагадаємо, раніше на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на мінах, коли збирали гриби.
Через вторгнення Російської Федерації в Україні необхідно перевірити на наявність вибухонебезпечних предметів приблизно 160 тисяч кв. кілометрів.
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