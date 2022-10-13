На Харьковщине 4 мужчины взорвались на минах: двое из них погибли

В области остается очень высокой минная опасность.

На Харьковщине взорвались четверо мужчин на минах. Двое из них погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Все несчастные случаи произошли в Изюмском районе.

"При выполнении дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мини, двое работников 28-ми и 21-го года", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины.

"В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, не заходить на обочину дорог и в лесополосы, не передвигаться в тех местах, по которым нет сообщения о завершении разминирования", — подчеркнул глава Харьковщины.

Напомним, ранее на Харьковщине двое мужчин взорвались на минах, когда собирали грибы.

Из-за вторжения Российской Федерации в Украине необходимо проверить на наличие взрывоопасных предметов примерно 160 тысяч кв. километров.

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