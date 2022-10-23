В Донецкой области во время разминирования погиб спасатель — ОВА

Мужчина погиб во время разминирования Святогорска.

В воскресенье утром, 23 октября, во время разминирования Святогорска в Донецкой области погиб спасатель.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По словам Кириленко, сдетонировал боеприпас, тип которого еще не установлен.

В Донецкой области в рамках стабилизационных мероприятий идет работа по обследованию и разминированию деоккупированных территорий.

"Оккупанты оставили по себе множество опасных "сюрпризов", которые могут не только навредить здоровью, но и унести жизнь – прежде всего, мирных людей. Обращаюсь к тамошним жителям, а также всем, кто проживает в прифронтовой зоне: будьте максимально внимательны и осторожны. Не поднимайте с земли незнакомых предметов — о таких находках сразу сообщайте правоохранителям и спасателям", — подчеркнул Кириленко.

Минная опасность на деоккупированных территориях

В среду, 19 октября, в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. В результате инцидента два человека погибли, четыре человека получили ранения.

Из водоема в Киевской области пиротехники изъяли боевую часть российской ракеты, которыми войска РФ бомбят Украину.

В Сумской области на вражеской мине взорвался комбайн.

На Харьковщине взорвались четверо мужчин на минах. Двое из них погибли.

На юге Украины в освобожденном от российских оккупантов селе местный житель взорвался на растяжке : от полученных травм потерпевший скончался.

В пятницу, 7 октября, в Изюмском районе Харьковской области 47-летняя женщина наступила на мину. Пострадавшая собирала грибы в лесу.

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