"Грязная" бомба – эксперт предупредил о новом плане Путина

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил, что российская пропаганда не просто так анонсирует очередное военное преступление с использованием "грязной" бомбы.

Об этом пишет УНИАН.

"То, что сейчас российская пропаганда, всеми имеющимися ресурсами в один момент стали ретранслировать фейк о какой-то угрозе применения Украиной "грязной" бомбы – это настораживает", – сказал эксперт.

Коваленко отметил, что сегодня, 23 октября, пропагандистские СМИ РФ стали распространять новость о якобы готовящемся в Украине теракте с применением "грязной" бомбы.

Эксперт подчеркнул, что распространяют эту новость одновременно информационные ресурсы, контролируемые как ФСБ, так и ГУ ГШ ВС РФ.

"То есть это не ИПСО какой-то одной силовой структуры, а общего порядка, что особенно привлекает к нему внимание. Не исключено, что в планах российских оккупантов заключается некий террористический акт, в котором они будут сначала обвинять украинские власти, мол, это они устроили для дискредитации России. В условиях тотального фиаско в зоне боевых действий и невозможности влиять на ситуацию другим путем, кроме как террором гражданского населения, Россия не может применять другие методы давления на власть Украины, кроме как террористические", — резюмировал он.

Напомним, по словам Олега Жданова, новый командующий оккупационными войсками в Украине Суровикин может устроить "ковровые бомбардировки" Херсона.

Российские оккупанты могут превратить Херсон на второй Мариуполь, уничтожая его ракетами во время отхода войск.

Читайте также: