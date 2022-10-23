"Динамо" перед решающей еврокубковой битвой не сумело одолеть "Ворсклу" в УПЛ

Киевское "Динамо" не смогло обыграть полтавскую "Ворсклу" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Лобановского завершился вничью - 1:1 .

"Бело-синие" вышли вперед на 33-й минуте противостояния. Виталий Буяльский опередил всех в штрафной соперника и протолкнул мяч в сетку после скидки головой от Артема Беседина.

Однако перед перерывом полтавчане неожиданно восстановили паритет. Владлен Юрченко воспользовался суетой в штрафной киевлян и направил мяч в ворота.

Во втором тайме подопечные Мирчи Луческу давили на ворота "зелено-белых", но вырвать победу им так и не удалось.

После этого матча "Динамо" с 10 очками занимает восьмое место в таблице УПЛ. "Ворскла" с 8 баллами идет на 11-й строчке.

В следующем туре киевляне 30 октября встретятся с "Кривбассом", а полтавчане днем ранее сыграют с "Минаем".

Напомним, в четверг, 27 октября, "Динамо" проведет матч 5-го тура Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки. "Бело-синим" необходима только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.

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