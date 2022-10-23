Шойгу позвонил руководителю Пентагона: о чем говорили

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, пообщался с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает Министерство обороны страны-агрессора.

В российском Минобороны не рассказали, о чем говорили Шойгу и Остин. Там только отметили, что темой разговора была "ситуация в Украине".

Также в сообщении российского Минобороны речь не идет, убеждал ли Шойгу Пентагон в выдумке пропагандистов, что "Украина якобы разработала "грязную бомбу".

"Грязная бомба": телефонные звонки Шойгу и реакция

Российские пропагандисты опубликовали очередной фейк о том, что якобы Украина "разработала "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы потом обвинить Россию.

Поэтому Шойгу начал обзванивать министров обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе".

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента подчеркнули, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

Министры обороны Великобритании, Франции и Турции не особо поверили в выдумку Шойгу и призвали Россию к переговорам с Украиной.

Зеленский прокомментировал "телефонную карусель" Шойгу и заявил, что ядерную бомбу может использовать только Россия.

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