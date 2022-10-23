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В Пентагоне рассказали, почему Шойгу звонил Ллойд Остину

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В Пентагоне рассказали, почему Шойгу звонил Ллойд Остину

Фото: Getty Images

Шойгу решил повторно позвонить Ллойд Остину.

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября позвонил по телефону главе Пентагона Ллойд Остину. Министр страны-оккупанта хотел поговорит со своим американским коллегой об Украине.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Пентагона.

"23 октября министр обороны Ллойд Дж. Остин III разговаривал с министром обороны России Сергеем Шойгу, который попросил повторного звонка. Остин отверг любой повод для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", — говорится в сообщении.

Заявления Шойгу о "грязной" бомбе и звонки министрам обороны НАТО

Российские пропагандисты распространили очередной фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную" бомбу и готовится применить ее на своей же территории.

После этого министр обороны страны-агрессора Шойгу начал звонить министрам обороны стран НАТО — Турции, Великобритании, Франции и США.

Министры обороны Великобритании, Франции и Турции не поверили в выдумку Шойгу и призвали Россию к переговорам с Украиной.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента подчеркнули, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

Президент Зеленский подчеркнул, что ядерную бомбу может использовать только Россия.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5456
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