Начальник Генштабу РФ розповів про "брудну бомбу" колегам зі США та Британії

Начальник Генштабу РФ, генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Великої Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу", яку нібито створює Україна.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Британії.

Начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін відкинув звинувачення Росії в тому, що Україна планує дії щодо ескалації конфлікту, і підтвердив незмінну підтримку України з боку Великої Британії. Обидва воєначальники погодилися з важливістю підтримки відкритих каналів зв'язку між Британією та Росією, щоб полегшити деескалацію.

В розмові з головою комітету начальників штабів США Марком Міллі Герасимов також намагався переконати колегу в можливому застосуванні Україною "брудної бомби".

Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Шойгу зателефонував до очільників Міноборони Великої Британії, Франції та Туреччини. Він заявив про те, що "Україна майже виготовила "брудну бомбу" та начебто планує нею обстріляти свою ж територію.

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