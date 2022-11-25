Аргентина – Мексика: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Мессі та Ко спробують реабілітуватися за сенсаційну поразку від саудитів на старті турніру.
У суботу, 26 листопада, в матчі 2-го туру групи C чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини зіграє з Мексикою.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів. Саме тут запланований і фінальний матч планетарної першості.
Зустріч Аргентина – Мексика розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Крім аргентинців і мексиканців, у цьому квартеті також грають Польща і Саудівська Аравія. Свій поєдинок вони також проведуть 26 листопада, але раніше – о 15:00 за київським часом.
Зазначимо, що в перешому турі ЧС-2022 Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії (1:2), а Польща розписала безгольову нічию з Мексикою (0:0).
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Де дивитися матч Аргентина – Мексика
На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.
Також будуть доступна пряма радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.
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Прогнози букмекерів на матч Аргентина – Мексика
У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу аргентинцям. На перемогу "альбіселесте" можна поставити з коефіцієнтом 1,57. Нічия – 4,20. Тріумф мексиканців – 6.60.
- У заключному, третьому, турі 30 листопада Аргентина зіграє з Польшею, а Мексика зустрінеться із Саудівською Аравією.
- До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
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