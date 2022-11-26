Часть Житомира осталась без света: что произошло

Причина отключения – большая нагрузка сети.
В субботу, 26 ноября, часть Житомира осталась без света из-за перегрузки электросети.
Об этом сообщает КП "Городской информационный центр".
"Из-за большой нагрузки на электросеть отключено электроснабжение в центральную часть города, район Богунии и Крошни", — говорится в сообщении.
Указывается, что свет восстановят после стабилизации напряжения.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что 26 ноября энергосистема возобновляется, однако еще недостаточно для полностью стабильного электроснабжения. В настоящее время в 14 областях и Киеве до сих пор действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов.
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