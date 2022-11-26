Часть Житомира осталась без света: что произошло

В субботу, 26 ноября, часть Житомира осталась без света из-за перегрузки электросети.

Об этом сообщает КП "Городской информационный центр".

"Из-за большой нагрузки на электросеть отключено электроснабжение в центральную часть города, район Богунии и Крошни", — говорится в сообщении.

Указывается, что свет восстановят после стабилизации напряжения.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что 26 ноября энергосистема возобновляется, однако еще недостаточно для полностью стабильного электроснабжения. В настоящее время в 14 областях и Киеве до сих пор действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов.

Читайте также: