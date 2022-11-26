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Часть Житомира осталась без света: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4994
Время на прочтение
1 мин
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Часть Житомира осталась без света: что произошло

Фото: УНИАН

Причина отключения – большая нагрузка сети.

В субботу, 26 ноября, часть Житомира осталась без света из-за перегрузки электросети.

Об этом сообщает КП "Городской информационный центр".

"Из-за большой нагрузки на электросеть отключено электроснабжение в центральную часть города, район Богунии и Крошни", — говорится в сообщении.

Указывается, что свет восстановят после стабилизации напряжения.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что 26 ноября энергосистема возобновляется, однако еще недостаточно для полностью стабильного электроснабжения. В настоящее время в 14 областях и Киеве до сих пор действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов.

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Дата публикации
Просмотры
4994
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