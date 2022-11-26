Болельщик сборной Уэльса скончался во время матча с Ираном на ЧМ-2022

Болельщик Уэльса Кевин Дэвис умер в Катаре, когда ехал посмотреть на национальную сборную на чемпионате мира-2022.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 62-летний мужчина был в Дохе со своим сыном и друзьями. Джелело сообщает, что он умер естественной смертью.

По словам очевидцев, была вызвана скорая помощь, медики оказали Дэвису медицинскую помощь, но не смогли его спасти.

В Футбольной ассоциации Уэльса прокомментировали смерть болельщика.

"Наши глубокие соболезнования от всех в Футбольной ассоциации Уэльса. Наши мысли с семьей и друзьями Кевина в это плачевное время. Ассоциация находится в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем", — написано в заявлении в Twitter .

Mae CBDC на cydymdeimlo efo teulu a ffrindiau Kevin Davies.



Наши глубокие ссоры от целого ряда в Футболской Association of Wales. Наши люди являются Kevin's family and friends at this sad time.



The FAW is in contact with Kevin's family to help in whatever way we can. https://t.co/deXNX3Ai5d — FA WALES (@FAWales) November 26, 2022

Напомним, что сборная Уэльса уступила Ирану в матче 2-го тура чемпионата мира-2022.

После 2-х туров Уэльс с 1 очком находится на последней позиции группы B. Возглавляет группу Англия с 4 очками. У Ирана 3 балла и находится на втором месте. США (2) – третьи.

В третьем, заключительном туре 29 ноября Уэльс определит более сильного с Англией, а Иран сыграет с США.

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