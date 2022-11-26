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Болельщик сборной Уэльса скончался во время матча с Ираном на ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1083
Время на прочтение
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Болельщик сборной Уэльса скончался во время матча с Ираном на ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Дэвис не доехал на поединок национальной команды.

Болельщик Уэльса Кевин Дэвис умер в Катаре, когда ехал посмотреть на национальную сборную на чемпионате мира-2022.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 62-летний мужчина был в Дохе со своим сыном и друзьями. Джелело сообщает, что он умер естественной смертью.

По словам очевидцев, была вызвана скорая помощь, медики оказали Дэвису медицинскую помощь, но не смогли его спасти.

В Футбольной ассоциации Уэльса прокомментировали смерть болельщика.

"Наши глубокие соболезнования от всех в Футбольной ассоциации Уэльса. Наши мысли с семьей и друзьями Кевина в это плачевное время. Ассоциация находится в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем", — написано в заявлении в Twitter .

Напомним, что сборная Уэльса уступила Ирану в матче 2-го тура чемпионата мира-2022.

  • После 2-х туров Уэльс с 1 очком находится на последней позиции группы B. Возглавляет группу Англия с 4 очками. У Ирана 3 балла и находится на втором месте. США (2) – третьи.
  • В третьем, заключительном туре 29 ноября Уэльс определит более сильного с Англией, а Иран сыграет с США.

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Дата публикации
Просмотры
1083
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