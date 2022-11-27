Скільки ракет може виготовляти Росія та що має на озброєнні – експерт розповів

Росіяни не мають браку запчастин і вже масштабували виробництво.

Попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво.

Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі "24 каналу".

Так, за його словами, зараз в окупантів є приблизно 400 одиниць крилатих ракет Х-101 та Х-555. Також вони мають в наявності приблизно таку ж кількість "Калібрів". Це досить обмежена кількість, враховуючи масовані удари, де запускають по 100 ракет.

Проте Катков наголосив, що Росія все ще має можливість виробляти ракети. За даними розвідки, вони здатні виготовляти близько 180 ракет на рік.

Раніше приватні аналітичні центри повідомляли, що окупанти виробляли до 60 ракет на рік. Це свідчить, що окупанти, найімовірніше дійсно перейшли на трьохзмінний робочий день та не мають проблем із запчастинами.

"Санкції, які наклали від 2014 року та посилили від 24 лютого, працюють не так, як би хотілося. Це означає те, що вони можуть масштабувати виробництво. Зараз йдеться про 180. Але припустимо, що вони розгорнуть виробництво Х-101 чи дешевшої версії на ще одному підприємстві, яке також працюватиме в три зміни. Тоді кількість збільшиться",

– зазначив експерт.

У росіян також є значні запаси ракет до комплексів С-300, які летять на 120 кілометрів.

Також не варто забувати про спроби окупантів почати в себе виробництво іранських дронів Shahed-136. Вони здатні виснажувати українську ППО. Його собівартість – близько 20 тисяч доларів. А ціна однієї ракети для NASAMS – 1 мільйон доларів.

Ракетні атаки Росії по Україні

Очільник розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що армія РФ витратили на війні в Україні майже дві третини своїх боєприпасів, і саме тому зменшилася наступальна активність окупантів.

Він також висловив думку, що Росія зараз накопичує боєприпаси, аби використовувати їх для нових атак навесні. Тож через нестачу боєприпасів країна-агресорка намагається закупити ракети і дрони в Ірану та КНДР, а також вивозить боєприпаси з Білорусі.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко розповів, що останнім часом російські терористи намагаються накопичувати уніфікований боєкомплект, основою якого є авіаційні ракети Х-101.

За словами Коваленка, це може бути пов’язане з тим, що на складах та центрах зберігання цього типу ракетної зброї залишилося більше, ніж іншого. Окрім того, Росії їх легше виробляти, тобто у них є значно більше запчастин.

ГУР МО України повідомило, що іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети на Україну.

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