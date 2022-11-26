Лавров звинуватив Київ у "нацизмі" і "пообіцяв звільнити від нього україців": в ОП відреагували

Російський мінстр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що "український народ чекає на процвітання у складі слов'янської співдружності після того, як його буде звільнено від влади неонацистського київського режиму".

Так голова МЗС РФ висловився у документальному фільмі, який показали 26 листопада на одному з російських телеканалів.

"Український народ буде звільнений від неонацистських правителів, він заслуговує на жити в добросусідстві, дружбі, процвітанні поруч із його слов'янськими братами", - цинічно заявив Лавров.

Він закинув Києву, що "нацизм в Україні перетворився на теорію та практику нинішньої влади". Не забув російський міністр ще й про Захід, бо, з його слів, сталося це під впливом "зовнішніх сил".

В Офісі українського президента відповіли на закиди Лаврова. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що голови МЗС країни-окупантки виправить лише трибунал. За його словами, "дикість російських заяв уже не викликає у світі подиву".

"Суб'єкт Лавров, який бере участь у воєнних злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду та поневолення народу іншої країни. Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, Лавров нагрубіянив фотографам на саміті ОДКБ. Він заявив, що робота фотографа - це не вказувати йому, як ставати. Під час фотосесії на саміті дипломата РФ попросили зайняти іншу позу. Це вкрай не сподобалось російському чиновнику.

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