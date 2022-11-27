Ракетний удар по Дніпру: з-під завалів дістали тіло загиблого місцевого мешканця

Російські окупанти під час ранкового удару по Дніпру 26 листопада вбили людину. Тіло загиблого дістали з-під завалів.
Росіяни, яка 26 листопада завдали ракетного удару по Дніпру, вбили людину. Тіло загиблого дістали з-під завалів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях”, - розповів Валентин Резніченко.
Що відомо про ракетний обстріл Дніпра
Росіяни під час ракетної атаки зруйнували в місті житловий квартал. Окупанти зруйнували декілька приватних будинків, під завалами могли перебувати люди. Внаслідок ворожої атаки постраждали 13 людей.
Читайте також:
- РФ випустила по Україні вже тисячі ракет – у Повітряних силах назвали кількість
- "Військовий потенціал Білорусі на рівні тероборони Київської області": аналітик розповів про функцію ЗС РП
- "Понад 185 обстрілів та бойові зіткнення": в ЗСУ розповіли про бої біля Авдіївки та Марʼїнки