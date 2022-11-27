Ракетний удар по Дніпру: з-під завалів дістали тіло загиблого місцевого мешканця

Російські окупанти під час ранкового удару по Дніпру 26 листопада вбили людину. Тіло загиблого дістали з-під завалів.

Росіяни, яка 26 листопада завдали ракетного удару по Дніпру, вбили людину. Тіло загиблого дістали з-під завалів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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“Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях”, - розповів Валентин Резніченко.

Що відомо про ракетний обстріл Дніпра

Росіяни під час ракетної атаки зруйнували в місті житловий квартал. Окупанти зруйнували декілька приватних будинків, під завалами могли перебувати люди. Внаслідок ворожої атаки постраждали 13 людей.

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