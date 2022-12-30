В США 10-летний мальчик случайно застрелил своего брата

Мальчика доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

В США 10-летний мальчик из штата Пенсильвания случайно убил своего старшего брата, застрелив его из ружья.

Об этом сообщает 6abc Action News.

В день трагедии дети вместе с родителями приехали к родственникам. Когда семья вошла в дом, то 24-летний двоюродный брат положил оружие в ящик в подвале дома.

Однако дети стали играть, пока родители отвлеклись, и пошли именно в подвал. Когда раздался выстрел, было ясно, что дети взяли в руки ружье. Младший брат выстрелил в старшего.

Мальчика доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Инцидент сочли несчастным случаем. По словам окружного прокурора, обвинения не будут предъявлены ни десятилетнему брату жертвы, ни 24-летнему родственнику.

"Можно утверждать, что оружие стоило положить в ящик и закрыть на замок. Однако владелец не хотел, чтобы мальчики увидели ружье, и рассудительно спрятал его. К сожалению, дети нашли ружье, и случился этот трагический случай", — сказал правоохранитель. .

Напомним, в американском штате Вирджиния менеджер местного магазина Walmart Inc открыл огонь по сотрудникам в комнате отдыха. В результате стрельбы погибли шесть человек, после чего нападавший застрелился сам.

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