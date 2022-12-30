В России уже второй раз за месяц упали "неопознанные летающие объекты" (видео)

В Волгоградской области России уже второй раз за месяц упали обломки, похожие на российскую крылатую ракету.
В России снова упали обломки ракет, которые назвали "неопознанными летающими объектами".
Об этом сообщает местное волгоградское издание "V1.RU".
"Неопознанные летающие, вероятно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте уже работают российские экстренные службы.
Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 – AS-23 KODIAK. Следует отметить, что похожие обломки недавно приземлились в Еланском и Руднянском районах Волгоградской области. Тогда чиновники признали, что так называемые "НЛО" принадлежат российским военным.
Отметим, в американском Институте изучения войны (ISW) говорят, что постоянные взрывы на военных объектах в тыловых районах России показывают неэффективность ее ПВО, а также усиливают критику властей, что она не способна защитить свою территорию.
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