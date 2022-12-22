Что делать, если нашли обломки ракет или дронов

Надо сразу сообщить о подозрительном предмете по номерам 101 или 102 и дождаться ГСЧС или полиции.

В Минреинтеграции объяснили, что делать, если вы наткнулись на обломки ракет или беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"После атак ракетами или дронами-камикадзе на земле могут оставаться их остатки. Они опасны", — подчеркнули в ведомстве.

Там призывали ни в коем случае не касаться опасных находок и не разрешать делать это другим. Обломки нельзя перемещать, разбирать или заносить в помещение.

В Минреинтеграции также призвали не делать фото находок и не публиковать их в Интернете.

"Обязательно отметьте место своей находки и отойдите от нее как можно дальше. Сразу сообщите об обнаружении подозрительного предмета на 101 или 102 и дождитесь ГСЧС или полиции", – говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее в МВД дали советы, как действовать в случае атаки дронами-камикадзе. В частности, там призывали не пытаться самостоятельно сбить беспилотник, вместо этого нужно найти укрытие или же при пребывании на улице лечь в углубление и закрыть голову руками.

Земетим, накануне украинский премьер Денис Шмыгаль предупредил о новых атаках со стороны России по энергосистеме, чтобы оставить Украину в темноте на Новый год и Рождество.

Что делать, если увидели на улице неизвестный предмет

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