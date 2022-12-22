Що робити, якщо знайшли уламки ракет або дронів

Треба одразу повідомити про підозрілий предмет за номерами 101 чи 102, та дочекатися ДСНС або поліції.

В Мінреінтеграції пояснили, що робити, якщо ви натрапили на уламки ракет або безпілотників.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Після атак ракетами чи дронами-камікадзе на землі можуть залишатися їх залишки. Вони небезпечні", – наголосили у відомстві.

Там закликали в жодному разі не торкатися небезпечних знахідок і не дозволяти робити це іншим. Уламки не можна переміщувати, розбирати чи та заносити до приміщення.

У Мінреінтеграції також закликали не робити фото знахідок та не публікувати їх в Інтернеті.

"Обов’язково позначте місце своєї знахідки та відійдіть від неї якомога далі. Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на 101 чи 102 та дочекайтеся ДСНС або поліції", – йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, раніше в МВС дали поради, як діяти в разі атаки дронами-камікадзе. Зокрема, там закликали не намагатися самотужки збити безпілотник, натомість треба знайти укриття або ж за перебування на вулиці лягти в заглибину і закрити голову руками.

Зауважимо, напередодні український прем’єр Денис Шмигаль попередив про нові атаки з боку Росії по енергосистемі, щоб залишити Україну в темряві на Новий рік та Різдво.

Що робити, якщо побачили на вулиці невідомий предмет

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