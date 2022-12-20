Атака дронами-камікадзе: в МВС розповіли, що робити (відео)

У відомстві закликали не намагатися самотужки збивати ворожі дрони та не ховатися від них у під’їздах чи в автівці.

У МВС України прояснили, як діяти у разі атаки ворожого безпілотника-камікадзе. Зокрема, необхідно знайти укриття або ж лягти в заглибину під час перебування на вулиці.

Про це йдеться у відеороз’ясненні від МВС.

Там поінформували, що вага бойової частини дрона-камікадзе становить до 40 кг. Після удару виникає потужна вибухова хвиля та багато дрібних уламків.

"Тому у разі небезпеки користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами та ні в якому разі не ховайтеся у під’їздах чи в автівці", – йдеться в інструкції.

В міністерстві зазначили – якщо атака застала на вулиці, треба лягти на землю та закрити голову руками або сумкою. Бажано лягти саме в заглибині або за бордюром.

Про переміщення дронів або місце їхнього падіння треба повідомляти за номером 102.

"Не намагайтеся збити безпілотник самостійно. Якщо ви зробили фото чи відео дронів, ні в якому разі не викладайте їх у соцмережі. Надайте ці матеріали поліції. Вони поповнять доказову базу злочинів, які вчиняють росіяни на території України", – закликали в МВС.

Атакує дрон-камікадзе: що робити? Вага бойової частини дрона-камікадзе до 40 кілограмів. Удар утворює потужну вибухову хвилю та велику кількість дрібних уламків. Тому у разі небезпеки користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами та ні в якому разі не ховайтеся у під’їздах чи в автівці. Якщо атака застала на вулиці, ляжте на землю та закрийте голову руками або сумкою, бажано в заглибині чи за бордюром. Важливо! Про переміщення дронів або місце їх падіння повідомляйте за номером 102. Не намагайтеся збити безпілотник самостійно. Якщо ви зробили фото чи відео дронів, ні в якому разі не викладайте їх у соцмережі. Надайте ці матеріали поліції. Вони поповнять доказову базу злочинів, які вчиняють росіяни на території України. Опубліковано МВС України Вівторок, 20 грудня 2022 р.

Нагадаємо, російські війська 19 грудня влаштували масовану атаку дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру України, запустивши 34 таких апарати. В Повітряних силах ЗСУ назвали цю атаку найбільшою саме з використанням безпілотників.

В Повітряних силах також повідомили, що Росія змінила тактику застосування дронів. Так, тепер їх запускають лише вночі, щоб візуально приховувати безпілотники.

Зауважимо, як повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський, Іран передав Росії нову партію дронів. Загалом країна-агресорка отримала 250 іранських безпілотників.

Таємна угода з Тегераном Іранскі дрони тепер збиратимуть у Росії

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