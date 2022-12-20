У Росії - "спекотно": Курська область - під обстрілом (фото)

Тепер росіян сповіщають sms-повідомленнями про обстріли чи інші надзвичайні ситуації.

Російські пропагандисти заявляють про обстріл села у Суджанському районі, внаслідок чого є серйозні руйнування житлових будинків.

Про це повідомляють кремлівські пропагандистські ЗМІ із посиланням на губернатора області Романа Старовойта.

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У Росії традиційно в обстрілі звинувачують українські сили. Так, губернатор Курської області скаржиться, що снаряди впали в селі Махнівка та спричинили руйнування. Цікаво, що місцевих тепер сповіщають sms-повідомленнями про обстріли.

"Одна жінка постраждала. Пошкоджено три будинки. Один із них серйозно зруйнований, зараз він горить. Відновленню будинок не підлягає. В обов'язковому порядку надаємо всю необхідну допомогу мешканцям. Усі спецслужби на місці, пожежники борються з вогнем", - йдеться у дописі російського чиновника.

ФОТО: Роман Старовойт/Telegram

ФОТО: Роман Старовойт/Telegram

Росія 20 грудня палає та вибухає

У Шебекіно Бєлгородської області Росії спалахнула потужна пожежа на енергетичному об'єкті, внаслідок чого місто повністю знеструмлене, також немає води. Місцева влада підтвердила, що через "обстріл" виникли проблеми із елетропостачання. Губернатор Бєлгородської області Гладков стверджує, що без світла залишається одна третина мешканців міста.

Це не єдина пожежа у Росії за 20 грудня. Також між селами Калініне та Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії пролунав потужний вибух. Російські ЗМІ повідломили про вибух на газопроводі, там нібито відбувся витік газу. Після цього почалася масштабна пожежа.

Окрім цього, у Брянської області енергетичний об'єкт атакував невідомий дрон. Місцева влада заявила, що є руйнування адміністративної будівлі. Також пошкоджено авто.

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