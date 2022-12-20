Атака дронами-камикадзе: в МВД рассказали, что делать (видео)

В ведомстве призывали не пытаться в одиночку сбивать вражеские дроны и не прятаться от них в подъездах или в машине.

В МВД Украины прояснили, как поступать в случае атаки вражеского беспилотника-камикадзе. В частности, необходимо найти укрытие или лечь в углубление во время пребывания на улице.

Об этом говорится в разъяснении от МВД.

Там сообщили, что вес боевой части дрона-камикадзе составляет до 40 кг. После удара возникает мощная взрывная волна и множество мелких обломков.

"Поэтому в случае опасности пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами и ни в коем случае не прячьтесь в подъездах или в машине", – говорится в инструкции.

В министерстве отметили – если атака застала на улице, нужно лечь на землю и закрыть голову руками или сумкой. Желательно лечь именно в углублении или за бордюром.

О перемещении дронов или месте их падения следует сообщать по номеру 102.

"Не пытайтесь сбить беспилотник самостоятельно. Если вы сделали фото или видео дронов, ни в коем случае не выкладывайте их в соцсети. Предоставьте эти материалы полиции. Они пополнят доказательную базу преступлений, которые совершают россияне на территории Украины", – призвали в МВД.

Атакует дрон-камикадзе: что делать? Вес боевой части дрона-камикадзе до 40 кг. Удар образует мощную взрывную волну и множество мелких обломков. Поэтому при опасности пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами и ни в коем случае не прячьтесь в подъездах или в автомобиле. Если атака застала на улице, лягте на землю и закройте голову руками или сумкой, желательно в глубине или за бордюром. Важно! О перемещении дронов или месте их падения сообщайте по номеру 102. Не пытайтесь сбить беспилотник самостоятельно. Если вы сделали фото или видео дронов, ни в коем случае не выкладывайте их в соцсети. Предоставьте эти полицейские материалы. Они пополнят доказательную базу преступлений, совершаемых россиянами на территории Украины. Опубликовано МВД Украины Вторник, 20 декабря 2022 г.

Напомним, российские войска 19 декабря устроили массированную атаку дронами-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, запустив 34 таких аппарата. В Воздушных силах ВСУ назвали эту атаку самой большой именно с использованием беспилотников.

В Воздушных силах также сообщили, что Россия изменила тактику применения дронов. Так, теперь их запускают только ночью, чтобы визуально скрывать беспилотники.

Заметим, как сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский, Иран передал России новую партию дронов. В общей сложности страна-агрессор получила 250 иранских беспилотников.

Таємна угода з Тегераном Іранські дрони тепер збиратимуть у Росії

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