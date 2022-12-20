Атака дронами 19 декабря была самой большой с начала войны — Воздушные силы

В ноябре и декабре РФ запустила 127 "шахедов".

В понедельник, 19 декабря, российские войска совершили самую большую атаку беспилотниками Shahed. Оккупанты изменили локацию применения дронов — это уже не аннексированный Крым и оккупированные территории Херсонской области, а Краснодарский край.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

По его словам, часть иранских дронов-камикадзе удается сбивать еще на происке — на территории Одесской и Николаевской областей.

"Там Воздушное командование "Юг" работает довольно эффективно. Дальше помогает уже, если определенное количество дронов проходит, потому что враг использует все данные разведок, которыми он владеет: наземная, агентурная, космическая, — они прокладывают маршруты там, где очевидно слабые места украинской противовоздушной обороны, потому что всю территорию перекрыть не удается, командование "Восток" и "Центр", — подчеркнул Игнат.

Он также рассказал, что иранские дроны, привязанные к разным GPS-системам, строят маршруты в обход.

"Лететь по кругу, могут вообще кружить, избегая систем ПВО, и это увеличивает время. Средняя скорость дрона примерно 150 км/ч. Это и есть полетная задача", — добавил он.

Спикер командования Воздушных сил считает, что и дальше Тегеран будет поставлять БПЛА стране-агрессорке.

Игнат отметил, что в ноябре и декабре РФ запустила 127 "шахедов" и 300 крылатых ракет по Украине.

Атака Киева дронами-камикадзе

Россия атаковала Киев 19 декабря беспилотниками Shahed. Взрывы раздались в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Украинские силы обороны уничтожили 18 дронов.

Кафиры попали в объект критической инфраструктуры столицы. В результате обстрелов киевская энергетическая инфраструктура имеет серьезные повреждения.