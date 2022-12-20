Данилов ответил, может ли Путин пойти на убийство Лукашенко

По словам секретаря СНБО, это уже крайняя мера.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин вряд ли решит убить лидера белорусского режима Александра Лукашенко.
Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.
По его словам, убийство самопровозглашенного президента Беларуси — это уже крайняя мера.
"Я не думаю, что Путин пойдет на такую вещь (речь идет об убийстве Лукашенко – Ред.). Но если уйдет, то это уже будет крайняя вещь в отношении Беларуси, потому что белорусский народ не желает воевать с нами", — подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, 19 декабря в Минске состоялась встреча президента агрессорки России Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко. Аналитики американского Института изучения войны считают, что Лукашенко скорее всего отказал Путину в дальнейших интеграционных уступках. Именно поэтому непосредственное участие Беларуси в войне против Украины маловероятно.
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