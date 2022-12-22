Лист Путіна до Сі Цзіньпіна: що очільник Кремля просить зробити лідера Китаю

В Європарламенті запевнили, що будуть допомагати Україні до її перемоги над Росією.

Депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене припускає, що в листі, який заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв передав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну від Путіна, ймовірно, були заклики напасти на Тайвань, щоб Захід та США припинили допомагати Україні.

Таку думку депутатка Європарламенту, заступниця голови Комітету з безпеки й оборони та колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене висловила в інтерв'ю для ТСН.ua.

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"Думаю, що агонія Росії почалася 24 лютого. Це була моя перша думка, коли я побачила ці ракети на небокраї української землі того ранку. Тоді я подумала, що це початок кінця. Бо просто неможливо уявити, що такі агресивні держави на європейському континенті могли б досягти перемоги. Але в той час, звичайно, мало хто думав, що Україна так сильно протистоятиме цьому агресору. Це допомогло зрозуміти й іншим на Заході, що разом ми можемо перемогти. І зараз ми прийшли до того моменту, який, я не знаю, як буде в історичних книжках описуватися, і цей візит Медведєва, і де ми зараз знаходимося", - зауважила вона.

Європарламентарка вважає, що китайський лідер "не буде йти на поводі" у Путіна. Втім, у Кремлі впевнені, що відкриття другого фронту для Заходу і США допоможе російській армії у війні в Україні.

"Ось так я думаю про цю ситуацію. Вони (Росія – ред.) у відчаї. Але я не впевнена, що Китай так легко, особливо в цей момент, буде йти на поводі у Кремля й Путіна, коли багато хто розуміє, що вони не змогли взяти Україну на фронті. Напевно, Росія хоче, щоб Китай напав на Тайвань, щоб відкрився якийсь другий фронт для США, щоб у США й Заходу не було достатньо сил, щоб воювати на два фронти й допомагати. Так думають у Кремлі, такі у них є сподівання. Але це не змінює того, що ми маємо допомогти й перемогти це зло разом з Україною. Це зло має піти з європейського континенту. І це зрозуміло всім людям доброї волі", - наголосила вона.

Нагадаємо, 21 грудня, коли Зеленський літав до Байдена, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв прибув до Пекіна і зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За інформацією пропагандистів, Медведєв нібито також передав у Пекіні для лідера Китаю листа від Путіна.

Напередодні, 20 грудня, німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр під час розмови телефоном з китайським лідером Сі Цзіньпіном попросив його використати свій вплив на диктатора Володимира Путіна для завершення війни в Україні.

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