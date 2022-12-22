У Путина есть два пути закончить войну: он выбрал худший – экс-разведчик

Хозяин Кремля получает сигналы из Вашингтона и от президента Зеленского о сценарии окончания войны, который позволит Путину готовиться к переговорам, капитуляции и мягкому выходу из кризиса.

У Президента РФ Владимира Путина есть шанс закончить войну по “мягкому сценарию”, обвинив в поражении своих генералов, и тем самым спасти себе жизнь. Но он избрал другой, более кровавый путь, который приведет его к неизбежной катастрофе.

Такое мнение высказал в эфире Апостроф TV военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

По его словам, хозяин Кремля получает сигналы из Вашингтона и от президента Зеленского о готовности к первому сценарию, который позволит Путину готовиться к переговорам, капитуляции и мягкому выходу из кризиса, в который он загнал свою страну.

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"Однако Путин "быкует" и не хочет этого", — утверждает эксперт.

Для того чтобы сработал первый сценарий, Кремль должен "включить пропаганду в обратном направлении и начать объяснять, что виноват не Путин, а его генералы".

“Царь хороший, а бояре плохие. Эта пропаганда должна идти несколько месяцев, после чего должно начаться изменение условного общественного мнения. А дальше вывод войск. Это программа сохранения жизни для Путина и его команды. Тогда в принцице возможны переговоры о репарациях, о том, чтобы окончить войну и завершить все миром. Возможно, Россия при таком варианте потеряет деньги, может быть территории, но это логический путь для того, чтобы сохранить жизнь и должности”, — считает Михаил Притула.

Другим путем, по которому сейчас идет хозяин Кремля, является дальнейшая эскалация военных действий.

"Мобилизация 500 тысяч, или даже миллиона "мобиков", вбрасывание их в топку войны, атака на Украину с севера и большое количество мобилизованных на востоке", — так описывает эксперт второй вариант ведения войны Путиным, который, по его словам, приведет к гарантированной поражения, утраты власти.

“Дальше будут уже процессы в юридической плоскости, потому что будет жив Путин или нет, но суд будет... Что мы можем сделать? Только наблюдать и бить врага там, где он есть", — резюмировал Михаил Притула.

Напомним, президент России Владимир Путин своими заявлениями о затяжной войне против Украины пытается подбодрить своих граждан, однако долго вести боевые действия стране-агрессору не удастся.

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