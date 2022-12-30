"До полного нуля — 5-7 залпов": эксперт оценил остаток ракет в РФ

Уже весной перерыв между ракетными ударами со стороны РФ может составить 3 месяца.

По подсчетам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, у россиян осталось не более полутысячи крылатых ракет типа "Калибр", Х-101 и Х-155.

Об этом он говорил в эфире "Еспресо".

"До полного нуля они могут выйти за 5-7 залпов, в зависимости от количества ракет в одном залпе — 100 или 70. Эти три типа ракет ("Калибр", Х-101, Х-155) примерно одного класса. И производство у них одинаковое, около двух десятков ракет такого типа они могут производить в месяц", — отметил Свитан.

По его информации, РФ производила 100-120 "Калибров" в год, то есть около 10 ракет в месяц.

"Они уже забирают ракеты из неприкосновенных запасов, и пополнить их уже не могут. Весной у них закончатся ракеты, а дальше они смогут производить один залп в три месяца", — подытожил эксперт.

Напомним, в четверг, 29 декабря, российские террористические войска совершили очередной массированный обстрел Украины ракетами и дронами-камикадзе. В Воздушных силах сообщили, какое именно оружие применила РФ.

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