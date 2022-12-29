Умерла британская модельер Вивьен Вествуд

Дама-командор ордена Британской империи скончалась в окружении своей семьи, в лондонском районе Клепхэм.

В возрасте 81 года скончалась британская дизайнер Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood).

О смерти выдающегося модельера написала пресс-служба дома Вествуд.

"Сегодня Вивьен Вествуд умерла мирно в окружении своей семьи в Клепхэме, в южном Лондоне. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему", — говорится в заявлении модного дома Вествуд.

Причину смерти Вествуд пока не сообщают.

Вествуд считают основательницей бунтарского панк-стиля в высокой моде.

Легенда фэшн-индустрии также была дамой-командором ордена Британской империи. Это рыцарский орден, основанный британским королем Георгом V в 1917 году.

Вествуд до последних лет придерживалась активного образа жизни и занималась чистотой окружающей среды. В почтенном возрасте она передвигалась по Лондону только на велосипеде.

Многие ее коллекции были посвящены изменениям в окружающей среде и их катастрофическим последствиям.

Напомним, именно Вествуд создала легендарный наряд — свадебное платье, в котором Керри Брэдшоу появилась в первом полнометражном фильме "Секс и город", вышедшем в 2008 году.

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