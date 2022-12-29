Померла британська модельєрка Вівʼєн Вествуд

Дама-командор ордену Британської імперії померла в оточенні своєї родини, у лондонському районі Клепхем.

У віці 81 року померла британська дизайнерка Вівʼєн Вествуд (Vivienne Westwood).

Про смерть видатної модельєрки написала пресслужба дому Вествуд.

"Сьогодні Вів'єн Вествуд померла мирно в оточенні своєї сім'ї в Клепхемі, у південному Лондоні. Світ потребує таких людей, як Вів’єн, щоб змінити його на краще", – йдеться у заяві модного дому Вествуд.

Про причину смерті Вествуд поки не повідомляють.

Вествуд вважають засновницею бунтарського панк-стилю у високій моді.

Легенда фешн-індустрії також була дамою-командором ордену Британської імперії. Це лицарський орден, заснований королем Георгом V у 1917 році.

Вествуд до останніх років дотримувалася активного способу життя та переймалася чистотою навколишнього середовища. У поважному віці вона пересувалася Лондоном лише на велосипеді.

Багато її колекцій були присвячені змінам у навколишньому середовищі і їхнім катастрофічним наслідкам.

Нагадаємо, саме Вествуд створила легендарне вбрання — весільну сукню, у якій Керрі Бредшоу з'явилася у першому повнометражному фільмі "Секс і місто", що вийшов 2008 року.

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