Резніков заявив про кілька переламів на фронті: "Світ змінився, це епоха україноцентризму"

Очільник Міноборони зазначив, що більшим за перелами на фронті став візит президента до США.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що переламів у війні в Україні було декілька, і стосуються вони не лише фронту, а й політичних подій.

Про це Резніков розповів у інтерв’ю телеканалу ICTV в межах телемарафону "Єдині новини".

"Переламів на фронті було декілька. Дуже важливим було звільнення острова Зміїний. Дуже важливим було потоплення крейсера "Москва". Дуже важливим було звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, потім – прорив на Харківщині, потім – Херсон. Це кожен крок вже не просто стабілізації, а деокупації наших земель і демонстрації Заходу, що вони не даремно інвестують в нас, тому що це інвестиції в перемогу", – розповів очільник Міноборони.

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Він також відзначив важливість візиту президента Володимира Зеленського до США, за підсумками якого всім стало зрозуміло, що Штати підтримують Україну, тож її підтримуватиме весь цивілізований світ.

"Візит Зеленського – це набагато більше. Президент, який ніколи не покидав країну і казав: "Мені не потрібно таксі, мені потрібна зброя", дозволив собі цей візит заради дуже важливих речей і нової допомоги, і він її привіз: це і Patriot, і серйозний пакет грошової підтримки на весь 2023 рік. І виступ в Конгресі. Це дуже важливі речі, це демонстрація всьому світові стратегічного партнерства США та України. А це означає для інших країн, що тут немає жодних сумнівів, кого підтримують Сполучені Штати, а отже буде підтримувати весь цивілізований світ", – пояснив Резніков.

Він наголосив, що "це значно більше, ніж перелам на фронті".

"Світ змінився. І ми з вами спостерігаємо це перетворення. Це епоха україноцентризму. Як аплодували нашому президенту – і це з повагою до всіх українців. Вони з повагою до нас, до того, скільки крові ми пролили, скільки загублених душ ми втратили, дітей, цивільних осіб, військових…" – додав міністр оборони.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Україна здатна переламати хід війни на Донбасі, але необхідно більше сучасного озброєння.

За словами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, навесні ЗСУ планують "серйозний" контрнаступ по всій Україні – від Криму до Донбасу. Голова розвідки анонсував, що "тоді побачимо більше звільнень територій та завдавання остаточної поразки Російській Федерації".

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