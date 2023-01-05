В ООН вітають рішення Путіна оголосити "перемир'я" в Україні на Різдво

Також в ООН закликали "повністю припинити війну між двома сусідніми країнами", нібито в її розв'язанні винні дві країни.

Організація Об'єднаних Націй схвально відреагувала на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "перемир'я" на Різдво. Там заявили, що "організація вітає будь-які зусилля з припинення конфлікту".

Про це сказав речник ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу, посилаючись на заяву генерального секретаря ОНН Антоніу Гутерреша, передає CNN.

Також у міжнародній організації закликали "повністю припинити війну між двома сусідніми країнами".

"Різдво – це священний період як для росіян, так і для українців. Генеральний секретар завжди вітає можливість того, що цей священний період буде поважатися з припиненням усіх військових дій, знаючи, що це не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", — сказав він.

Путін оголосив про "припинення вогню" на фронті на Різдво

Російський президент-диктатор Володимир Путін 5 січня віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про "припинення вогню" на 1,5 доби на Святвечір та Різдво. В Україні цинічну пропозицію відкинули. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що українська сторона не планує запроваджувати "режим припинення вогню", як цього нібито хоче Кремль.

На думку військових експертів та аналітиків, оголосивши так зване "перемир'я", окупанти хочуть здійснити провокації, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах "навіть на свята".

Президент США Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню, оголошеного Путіним 5 січня. Лідер Америки вважає, що таким способом очільник Кремля хоче отримати "передишку".

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