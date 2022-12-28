Зеленський назвав один з переламних моментів війни Росії проти України

Також президент нагадав про те, як ЗСУ вигнали окупантів з-під Києва та звільнили острів Зміїний.

Незаконно збудований Кримський міст, на якому 8 жовтня пролунали вибухи, наразі частіше працює на виїзд, ніж навпаки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 28 грудня, під час щорічного звернення до Верховної ради.

"У Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд. Якщо працює, звичайно. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українським", – заявив Зеленський.

Він додав, що це стало одним з переламних моментів війни Росії проти України.

Зеленський нагадав про те, як ЗСУ вигнали окупантів з-під Києва та звільнили острів Зміїний. За його словами, це й стало першими переламними моментами у цій війні.

"Це показало силу нашого опору... Це показало, що Україну ніщо не зупинить", – заявив Зеленський.

Кримський міст: що відомо про підрив

Восени, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав вибух. За інформацією пропагандистськи росЗМІ, там загинули 5 осіб.

Очільник Кремля Володимир Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.

Тим часом в Офісі президента України повідомили, що підрив Кримського мосту ймовірно організували самі ж окупанти через внутрішньополітичні конфлікти.

Одразу з анексованого Криму почали тікати громадяни РФ. На виїзді з півострова утворилась величезна черга із автомобілів.

Пізніше ФСБ назвала "організатором" інциденту очільника військової розвідки України Кирила Буданова.

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