За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області - ОВА

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло четверо цивільних людей, ще троє зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області зазнали поранень", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, як повідомив 20 січня у ранковому зведенні Генштаб, загарбники завдали протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових.

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