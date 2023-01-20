У Криму мобілізують навіть тих, хто має бронь – Генштаб

У Севастополі виклики до військкоматів почали надходити чоловікам призовного віку, які мають бронь.
Росія готується до прихованої мобілізації в тимчасово окупованому Криму.
Про це сьогодні, 20 січня, повідомив Генштаб Збройних сил України.
До військкоматів вже почали викликати IT-фахівців фінансових працівників та інших фахівців, які мали бронь від мобілізації, у місті Севастополь.
Крім того, ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових.
Нагадаємо, у Російській Федерації триває так звана часткова мобілізація, там готуються до нової хвилі.
Аналітики ISW вказують на те, що за даними Генерального управління розвідки України, в Росії починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку, а також мігрантів із країн колишнього Радянського Союзу.
За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двохмільйонну армію.
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