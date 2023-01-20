В Крыму мобилизуют даже тех, кто имеет бронь – Генштаб

В Севастополе вызовы в военкоматы начали поступать мужчинам призывного возраста, имеющим бронь.
Россия готовится к скрытой мобилизации во временно оккупированном Крыму.
Об этом сегодня, 20 января, сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
В военкоматы уже начали вызывать IT-специалистов финансовых работников и других специалистов, имевших бронь от мобилизации, в городе Севастополь.
Кроме того, враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.
Напомним, в Российской Федерации продолжается так называемая частичная мобилизация, там готовятся к новой волне.
Аналитики ISW указывают на то, что по данным Генерального управления разведки Украины, в России начинают активнее мобилизовать мужчин постарше, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.
По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.
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