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В Крыму мобилизуют даже тех, кто имеет бронь – Генштаб

В Крыму мобилизуют даже тех, кто имеет бронь – Генштаб

Фото: Associated Press

В Севастополе вызовы в военкоматы начали поступать мужчинам призывного возраста, имеющим бронь.

Россия готовится к скрытой мобилизации во временно оккупированном Крыму.

Об этом сегодня, 20 января, сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

В военкоматы уже начали вызывать IT-специалистов финансовых работников и других специалистов, имевших бронь от мобилизации, в городе Севастополь.

Кроме того, враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.

Напомним, в Российской Федерации продолжается так называемая частичная мобилизация, там готовятся к новой волне.

Аналитики ISW указывают на то, что по данным Генерального управления разведки Украины, в России начинают активнее мобилизовать мужчин постарше, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.

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